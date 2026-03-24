Врач предупредила о вреде жесткой диеты при гастрите

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Диета при гастрите вне обострения может навредить здоровью, рассказала интернет-изданию «Лента.ру» кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.
По словам врача, вне обострения гастрита не нужно соблюдать жесткую диету. Напротив, человек с этим заболеванием должен питаться разнообразно и полноценно. Ограничить стоит лишь продукты, вызывающие индивидуальный дискомфорт.
«В период обострения, когда есть боль, тошнота и тяжесть, назначается щадящее питание. Исключается жареное, острое, кислое, очень горячее и холодное. Пища должна быть теплой, протертой, приготовленной на пару или отварной», — заключила она.