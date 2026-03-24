Врач назвал лучшее время суток для тренировок

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Тренировки с утра активизируют все органы и системы и гарантируют хороший сон, заявил врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
«Определенный смысл в тренировках с утра действительно есть. Если тренировки стабильно начинаются с утра, плюс это освещенное пространство, организм понимает, что начался день и нужно активизировать все органы и системы. После длинного дня человек к вечеру устает, лучше засыпает и спит. А хороший сон — это нормальная продукция гормонов, ниже риски гипертонии и других заболеваний», — сказал aif.ru Бузунов.
Врач отмечает, что у людей, которые имеют нестабильный режим дня имеют больше проблем со здоровьем из-за того, что нарушаются циркадные ритмы. Однако абсолютизировать ранние тренировки и рекомендовать их всем тоже было бы неправильно.
«Есть разные хронотипы, например, “совы”, “жаворонки”. Допустим, у “сов” так настроен ритм, что все метаболические процессы запускаются постепенно, поэтому им лучше тренироваться попозже. Так что, как говорится, здесь товарищей на вкус и цвет нет. К примеру, спортсменам высоких достижений всегда разрабатывают индивидуальный график тренировок по времени, чтобы получить максимальный результат», — добавил врач.