Эксперты — о встрече Путина и Беспрозванных: Видно, как глубоко президент погружен в дела области

— По ходу его встречи с губернатором видно, как глубоко президент погружен в наши дела — в наши успехи и достижения, и в то же время — в наши проблемы. Задал вопросы на разные темы, — обращает внимание Александр Никулин. — Замечу, что все большие проекты, которые стартовали в Калининградской области, начинались по предложению президента. Например, два крупных парома — «Рокоссовский» и «Черняховский», которые у нас сейчас ходят на линии, были построены по предложению Владимира Путина. И губернатор поблагодарил президента за решение построить еще два парома, которые в 2029 году должны встать на линию. Особое внимание на встрече было уделено сфере промышленности и бюджету Калининградской области, который очень хорошо исполняется в последние годы. Губернатор настойчиво и целенаправленно занимается решением «буксующих» вопросов. В ходе встречи президент поддержал предложение главы региона в части субсидий на авиаперевозки и на морские перевозки грузов. Не все моменты с этими субсидиями в настоящий момент отрегулированы, и Владимир Владимирович согласился с губернатором в том, что необходимо улучшить эти механизмы, чтобы субсидия выделялась бласти без сбоев, чтобы грузы ритмично могли передвигаться между Калининградской областью и удаленными территориями Российской Федерации. Та же история — и с перевозкой пассажиров авиационным транспортом. Необходимо, чтобы субсидии доходили до перевозчиков, а льготные билеты постоянно присутствовали в кассах для жителей Калининградской области.