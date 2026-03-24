Эксперты — о встрече Путина и Беспрозванных: Видно, как глубоко президент погружен в дела области

Сегодня в Москве Владимир Путин и Алексей Беспрозванных обсудили практически все самые важные направления развития Калининградской области. По словам экспертов, такие встречи очень важны, особенно для последовательного, целенаправленного решения проблем жителей региона.
— Поднимались весьма значимые вопросы, в том числе касающиеся здравоохранения, — считает первый заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Лариса Швалкене. — Алексей Сергеевич сообщил, что в 2026 году финансирование на закупку лекарств увеличили на 1 млрд рублей, и теперь эта сумма составляет почти 4 млрд рублей. Губернатор признал, что проблемы еще остаются, но заверил президента: в течение года они будут решены. При необходимости будут выделены дополнительные средства. Говоря об онкоцентре, Алексей Сергеевич поблагодарил президента за его строительство. Появление в нашей области медучреждения такого уровня — огромное достижение. Очень приятно, что Владимир Владимирович уделяет Калининградской области особое внимание. И в рамках празднования 80-летия региона Алексей Сергеевич пригласил нашего президента принять участие в торжествах — мы, конечно, будем его ждать!
Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету налогам и финансам Александр Никулин напоминает, что президент всегда очень внимательно и чутко относится к Калининградской области.
— По ходу его встречи с губернатором видно, как глубоко президент погружен в наши дела — в наши успехи и достижения, и в то же время — в наши проблемы. Задал вопросы на разные темы, — обращает внимание Александр Никулин. — Замечу, что все большие проекты, которые стартовали в Калининградской области, начинались по предложению президента. Например, два крупных парома — «Рокоссовский» и «Черняховский», которые у нас сейчас ходят на линии, были построены по предложению Владимира Путина. И губернатор поблагодарил президента за решение построить еще два парома, которые в 2029 году должны встать на линию. Особое внимание на встрече было уделено сфере промышленности и бюджету Калининградской области, который очень хорошо исполняется в последние годы. Губернатор настойчиво и целенаправленно занимается решением «буксующих» вопросов. В ходе встречи президент поддержал предложение главы региона в части субсидий на авиаперевозки и на морские перевозки грузов. Не все моменты с этими субсидиями в настоящий момент отрегулированы, и Владимир Владимирович согласился с губернатором в том, что необходимо улучшить эти механизмы, чтобы субсидия выделялась бласти без сбоев, чтобы грузы ритмично могли передвигаться между Калининградской областью и удаленными территориями Российской Федерации. Та же история — и с перевозкой пассажиров авиационным транспортом. Необходимо, чтобы субсидии доходили до перевозчиков, а льготные билеты постоянно присутствовали в кассах для жителей Калининградской области.