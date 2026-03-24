

В Калининградской области бизнесмен пустил в продажу больше 1 200 молочных продуктов без кодов маркировки

Роспотребнадзор заявил, что предприниматель предостережения игнорировал.

Источник: Клопс.ru

Под Багратионовском предприниматель за месяц пустил в продажу больше 1 200 молочных продуктов, на которых не было кодов маркировки. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 24 марта.

Нарушения выявили во время мониторинга системы «Честный знак». В Роспотребнадзоре заявили, что бизнесмен торговал молочной продукцией, игнорируя установленные правила и предостережения специалистов, после чего ведомство обратилось в районный суд.

В иске Роспотребнадзор потребовал запретить дельцу продавать молочку с нарушениями, обязать его наладить работу кассы и проверять маркировку товара. Суд встал на сторону ведомства и вдобавок взыскал с бизнесмена 3 тысячи рублей госпошлины.

Эксперты рассказывали, на что обращать внимание при покупке сметаны. На упаковке, например, должно быть указано именно это название — под уменьшительными вариантами часто скрываются заменители с растительными жирами.