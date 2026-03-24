Дроны для охраны лесов от пожаров запустят в Нижегородской области

В Нижегородской области впервые формируют специальные группы беспилотной авиации для защиты лесов от пожаров. Они будут работать на базе трёх мобильных комплексов с дронами дальнего действия и системами компьютерного зрения, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Каждый комплекс — это оснащённый техникой автомобиль с навигацией, связью и программами для анализа данных. Дроны смогут быстро обнаруживать очаги возгорания даже в труднодоступных местах и прогнозировать распространение огня.
Пилотные испытания системы прошли в 2025 году и показали высокую эффективность. Сейчас завершается подготовка нормативной базы, после чего группы приступят к работе с началом пожароопасного сезона.
В состав каждой команды войдут три специалиста: инженер, оператор и водитель. Беспилотные группы разместят на базе лесных учреждений, особое внимание уделят Борскому, Воскресенскому, Михайловскому и Выксунскому лесничествам — именно там чаще всего возникают пожары.
Всего в регионе уже используют 82 беспилотника. Новая система должна сделать мониторинг лесов быстрее и значительно повысить шансы предотвратить крупные возгорания.