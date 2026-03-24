Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны для охраны лесов от пожаров запустят в Нижегородской области

Новые технологии помогут быстрее находить очаги возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области впервые формируют специальные группы беспилотной авиации для защиты лесов от пожаров. Они будут работать на базе трёх мобильных комплексов с дронами дальнего действия и системами компьютерного зрения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Каждый комплекс — это оснащённый техникой автомобиль с навигацией, связью и программами для анализа данных. Дроны смогут быстро обнаруживать очаги возгорания даже в труднодоступных местах и прогнозировать распространение огня.

Пилотные испытания системы прошли в 2025 году и показали высокую эффективность. Сейчас завершается подготовка нормативной базы, после чего группы приступят к работе с началом пожароопасного сезона.

В состав каждой команды войдут три специалиста: инженер, оператор и водитель. Беспилотные группы разместят на базе лесных учреждений, особое внимание уделят Борскому, Воскресенскому, Михайловскому и Выксунскому лесничествам — именно там чаще всего возникают пожары.

Всего в регионе уже используют 82 беспилотника. Новая система должна сделать мониторинг лесов быстрее и значительно повысить шансы предотвратить крупные возгорания.