В Ростовской области начали внедрять биоразлагаемые стенты в кардиохирургии

В кардиологическом диспансерном центре Ростовской области внедряются передовые методы лечения ишемической болезни сердца. Ключевое инновационное направление — применение биоразлагаемых стентов нового поколения. Такие каркасы полностью рассасываются в организме в течение двух лет, стимулируя естественное восстановление сосудов.
Ежегодно центр оказывает помощь около 3 000 пациентов с сосудистыми патологиями. В арсенале специалистов — весь спектр современных технологий: традиционное стентирование, инновационные биоразлагаемые конструкции и лекарственные баллоны.
По оценкам медиков, интеграция этих методик существенно повышает качество кардиологической помощи в регионе, расширяет возможности терапии для пациентов со сложными сопутствующими заболеваниями и закладывает основу для дальнейшего развития кардиохирургии.