Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области начали внедрять биоразлагаемые стенты в кардиохирургии

Такие каркасы полностью рассасываются в организме в течение двух лет, стимулируя естественное восстановление сосудов.

В кардиологическом диспансерном центре Ростовской области внедряются передовые методы лечения ишемической болезни сердца. Ключевое инновационное направление — применение биоразлагаемых стентов нового поколения. Такие каркасы полностью рассасываются в организме в течение двух лет, стимулируя естественное восстановление сосудов.

Ежегодно центр оказывает помощь около 3 000 пациентов с сосудистыми патологиями. В арсенале специалистов — весь спектр современных технологий: традиционное стентирование, инновационные биоразлагаемые конструкции и лекарственные баллоны.

По оценкам медиков, интеграция этих методик существенно повышает качество кардиологической помощи в регионе, расширяет возможности терапии для пациентов со сложными сопутствующими заболеваниями и закладывает основу для дальнейшего развития кардиохирургии.