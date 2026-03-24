Сотрудник Россельхознадзора Яблоновский трагически погиб в Ростове

— Ушел из жизни замечательный человек, преданный своему делу и своему коллективу. Его трудолюбие и целеустремленность всегда будут служить примером для коллектива. Сотрудники отдела и Управления будут помнить его как грамотного начальника, готового в любой момент оказать помощь, подставить плечо в решении важных задач. Это утрата не только для нашего Управления, которому он отдал много лет своей жизни, но и для всей Службы, — говорится в некрологе.