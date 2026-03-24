В Ростовской области стартует операция «Путина»

В Ростовской области на два месяца вводится особый режим на реках и озерах. С 1 апреля и до конца мая в регионе пройдет ежегодная операция «Путина-2026». Главная задача полиции в этот период — дать рыбе спокойно отнереститься и защитить ее от незаконного вылова.
В рейды по водоемам отправятся не только полицейские, но и пограничники вместе с инспекторами рыбоохраны. Проверять будут не только лодки на воде, но и рынки в городах — специалисты проконтролируют, откуда на прилавки попадает свежая рыба. Если инспекторы найдут незаконный улов, который еще можно спасти, его сразу отпустят обратно в реку.
В Донском главке напоминают, что игры с законом в этот период стоят очень дорого. За использование сетей, электроудочек или моторных лодок в местах нереста можно получить не только штраф до 500 тысяч рублей, но и вполне реальный тюремный срок — до двух лет лишения свободы.
