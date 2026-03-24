В Ростовской области стартует операция «Путина»

В рейды по водоемам отправятся не только полицейские, но и пограничники вместе с инспекторами рыбоохраны. Проверять будут не только лодки на воде, но и рынки в городах — специалисты проконтролируют, откуда на прилавки попадает свежая рыба. Если инспекторы найдут незаконный улов, который еще можно спасти, его сразу отпустят обратно в реку.