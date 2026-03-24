Сегодняшняя встреча президента Владимира Путина с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных подтвердила, что регион, зажатый между НАТО и санкциями, не только выстоял, но и превратился в одну из самых динамично развивающихся территорий России.
— Калининградская область остается надежным западным форпостом России, и сегодня ее развитие идет по нарастающей, — написал в своем телеграм-канале политолог Павел Данилин. — Беспрозванных с первых дней работы сделал ставку на прямой контакт с жителями: выездные заседания правительства в формате «открытого микрофона» позволяют оперативно реагировать на реальные проблемы. За год удалось сократить госдолг региона на 10 млрд рублей, а затем еще на 1,7 млрд. По инициативе губернатора ввели «синие ценники», стабилизировавшие цены на продукты первой необходимости. Экономика области уверенно растет. Беспрозванных за короткий срок доказал, что является защитником реальных интересов жителей. Его подход — сочетание хозяйственного расчета, внимания к людям и умения выстраивать диалог с федеральным центром.
Директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов также считает, что Калининградская область остается одним из ключевых приоритетов государства, несмотря на все внешние вызовы.
— Регион действительно показывает результат — растет экономика, приходят инвестиции, строятся дороги и соцобъекты. При этом губернатор за короткий срок доказал, что он не просто управленец из федерального резерва, а тот, кто может решать реальные проблемы жителей, сохраняя баланс между развитием, технологиями и социальной защитой. Это тот случай, когда и кадровое решение, и стратегия развития работают в связке, а «западный форпост» остается полноценно развивающимся регионом с понятными перспективами, — отметил политолог.