— Калининградская область остается надежным западным форпостом России, и сегодня ее развитие идет по нарастающей, — написал в своем телеграм-канале политолог Павел Данилин. — Беспрозванных с первых дней работы сделал ставку на прямой контакт с жителями: выездные заседания правительства в формате «открытого микрофона» позволяют оперативно реагировать на реальные проблемы. За год удалось сократить госдолг региона на 10 млрд рублей, а затем еще на 1,7 млрд. По инициативе губернатора ввели «синие ценники», стабилизировавшие цены на продукты первой необходимости. Экономика области уверенно растет. Беспрозванных за короткий срок доказал, что является защитником реальных интересов жителей. Его подход — сочетание хозяйственного расчета, внимания к людям и умения выстраивать диалог с федеральным центром.