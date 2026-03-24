В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ остается в пределах нормы

В Ростовской области ситуация с простудными заболеваниями остается стабильной. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших гриппом и ОРВИ не выходит за границы допустимых эпидемических показателей.
Специалисты расшифровали состав циркулирующих вирусов и выяснили, что на долю гриппа приходится всего 5,6% случаев. Среди них лидирует штамм A (H3N2).
— Подавляющее большинство заболевших — 94% — подхватили обычные респираторные инфекции негриппозного происхождения. Чаще всего у жителей региона выявляют метапневмовирусы (28%) и риновирусы (более 22%), также встречаются аденовирусы, — сказали в ведомстве.
Специалисты подчеркнули, что расслабляться не стоит. Чтобы инфекция не распространялась дальше, врачи настоятельно просят при первых признаках недомогания оставаться дома. Это касается и взрослых, и детей: простуда «на ногах» не только заражает окружающих, но и серьезно повышает риск опасных осложнений.
