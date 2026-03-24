Современные методы культивации винограда появились еще в железном веке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Палеогенетики расшифровали геномы большого числа древних сортов винограда и обнаружили, что современные практики его выращивания при помощи вегетативного размножения появились уже в середине железного века, около 2,4−2,6 тыс. лет назад, задолго до появления селекционной науки и генетики. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.
«Мы изучили 49 семян винограда, найденных на территории древних памятников культуры во Франции и других винодельческих регионах Европы. Анализ структуры извлеченной из них древней ДНК указал на широкий обмен сортами винограда между Иберией, Балканами, Левантом и Кавказом в античную эру, а также указал на то, что современные практики распространения и культивации винограда появились уже в середине железного века», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа европейских исследователей под руководством директора Центра антропологической биологии и геномики в Тулузе Людовика Орландо при изучении большой коллекции древних семян винограда, собранных в нескольких десятках регионах на юге Франции и в других областях Средиземноморья. Большинство из них были оставлены виноделами эпохи владычества Рима в данных регионах Европы, однако среди них присутствовали и образцы возрастом 4−4,5 тыс. лет, относящиеся к бронзовому веку.
Проведенный исследователями анализ показал, что первые культурные сорта винограда начали появляться в юго-западном Средиземноморье около 2,8 тыс. лет назад, причем изначально они использовались вместе с дикими формами этого растения. Также ученые обнаружили, что древние сорта винограда происходили из четырех основных источников, один из которых находился во Франции, а три других — в Иберии, на Ближнем Востоке и на Кавказе.
Как отмечают палеогенетики, их одновременное присутствие на территории Франции говорит о том, что древние виноделы активно обменивались сортами винограда и скрещивали их друг с другом, несмотря на большие расстояния между четырьмя регионами их распространения. При этом исследователи обнаружили, что главным инструментом для такого обмена уже в середине железного века, в 400−625 гг. до нашей эры, стала стратегия вегетативного размножения, в рамках которой виноград перевозился в новые регионы в виде ростков и отрезков лозы, а не семян.
Данный подход широко применяется в современной винодельческой практике, так как он позволяет быстро получать плантации винограда с одними и теми же вкусовыми характеристиками, что важно для обеспечения качества продукции и стабильности производства. Появление этой методики культивации винограда еще в античную эру привело к тому, что некоторые сорта винограда, в том числе бургундский Пино-нуар, существуют в неизменном виде уже более пяти сотен лет, подытожили ученые.
О винограде.
По текущим представлениям историков, прародители всех современных сортов винограда произрастали на территории западных регионов Азии, в том числе Ближнего Востока, Ирана и Южного Кавказа. Недавние исследования китайских палеогенетиков показывают, что данное растение было одновременно и независимо одомашнено примерно 11 тыс. лет назад на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке. Впоследствии практики выращивания винограда и виноделия распространились по всему Старому Свету.