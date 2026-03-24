Петербургские школьники получат рабочие профессии

Теперь те, кто не сдал ОГЭ, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение и по его итогам сдать квалификационный экзамен. Параллельно они продолжат осваивать основные образовательные школьные программы, после чего снова пройдут государственную итоговую аттестацию. В результате ребятам выдадут два документа — аттестат об основном общем образовании и свидетельство о получении профессии. «Конечно, список специальностей для них будет не таким широким, как для тех, кто успешно сдал ОГЭ. Но это гораздо лучше, чем просто остаться на обочине», — отметил спикер петербургского парламента Александр Бельский.