В Калининграде готовятся провести масштабный легкоатлетический забег

Спортивное мероприятие намечено на 11 апреля.

В Калининграде 11 апреля проведут марафон и легкоатлетический забег, которые приурочат ко Дню штурма города-крепости Кенигсберга и к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, забеги состоятся на Кленовой аллее на две дистанции: 42 195 м и 21 097 м.

В марафоне участвуют мужчины и женщины от 36 лет и старше.

В забеге — пять возрастных групп у мужчин (18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60 лет и старше) и четыре возрастные группы у женщин (18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50 лет и старше).

На 09.45 намечено открытие соревнований. В 16.15 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

О регистрации и подробности — здесь.