31 марта на Кубани начнут принимать заявления в первые классы школ

О скором начале приема заявлений на зачисление детей в первый класс сообщили в министерстве образования и науки Краснодарского края. Дата начала подачи документов — 31 марта.
Первый этап приема будет проходить до 30 июня. Документы могут подать родители будущих первоклассников, проживающие и прописанные в районе, где находится выбранная ими школа. Также такая возможность предоставлена тем детям, у которых в данной школе уже учатся братья или сестры.
С 6 июля по 5 сентября начнут принимать документы детей, которые не прописаны в районе нахождения школы. Правда, зачислить их смогут, только если найдутся свободные места.
Всю необходимую информацию родители будущих первоклассников могут получить на горячей линии, работающей в каждом муниципалитете, отметили в минобрнауки.