Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

31 марта на Кубани начнут принимать заявления в первые классы школ

Процесс будет проходить в определенные периоды времени.

Источник: t.me/admkrai

О скором начале приема заявлений на зачисление детей в первый класс сообщили в министерстве образования и науки Краснодарского края. Дата начала подачи документов — 31 марта.

Первый этап приема будет проходить до 30 июня. Документы могут подать родители будущих первоклассников, проживающие и прописанные в районе, где находится выбранная ими школа. Также такая возможность предоставлена тем детям, у которых в данной школе уже учатся братья или сестры.

С 6 июля по 5 сентября начнут принимать документы детей, которые не прописаны в районе нахождения школы. Правда, зачислить их смогут, только если найдутся свободные места.

Всю необходимую информацию родители будущих первоклассников могут получить на горячей линии, работающей в каждом муниципалитете, отметили в минобрнауки.