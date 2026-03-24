«Я считала, что мы закончили»: Дятлова — о новой волне граффити в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призналась, что городские власти оказались не готовы к возвращению уличных вандалов. На встрече с журналистами 24 марта она заявила о новой волне масштабных надписей на фасадах домов.
«Вы видели, что сейчас опять происходит в городе? Ну это же невозможно, — обратилась Дятлова к журналистам. — Я-то считала, что мы с этими надписями закончили, а они снова появляются, появляются и появляются».
Особое возмущение главы администрации вызвал тот факт, что надписи появляются на домах вдоль основных магистралей, несмотря на увеличение числа камер системы «Безопасный город». Ситуацию она назвала «страшной». О конкретных мерах борьбы с вандалами пока не сообщается.