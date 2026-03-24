Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер Виталий Псарев

Актер Псарев скончался от затяжной болезни.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Виталий Псарев скончался после тяжелой болезни, сообщила его знакомая Наталья.

Псарев умер в возрасте 74 лет в понедельник.

«Он скончался от тяжелой болезни. Точная причина смерти неизвестна. Но в последние годы у артиста были проблемы с почками», — сказала aif.ru Наталья.

Псарев родился в Хабаровске 10 сентября 1951 года. С 16 лет он начал петь и играть на рояле в ресторане. Окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. В 2002 году получил звание Заслуженного артиста РФ.

Артист работал со многими именитыми композиторами, среди которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова и другие. Кроме того, его помнят по роли Д’Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».