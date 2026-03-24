Умер актер Виталий Псарев

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Виталий Псарев скончался после тяжелой болезни, сообщила его знакомая Наталья.
Псарев умер в возрасте 74 лет в понедельник.
«Он скончался от тяжелой болезни. Точная причина смерти неизвестна. Но в последние годы у артиста были проблемы с почками», — сказала aif.ru Наталья.
Псарев родился в Хабаровске 10 сентября 1951 года. С 16 лет он начал петь и играть на рояле в ресторане. Окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. В 2002 году получил звание Заслуженного артиста РФ.
Артист работал со многими именитыми композиторами, среди которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова и другие. Кроме того, его помнят по роли Д’Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».