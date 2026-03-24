Эксперт рассказал, как защититься от клещей

Если обнаружили присосавшегося клеща, не пытайтесь удалять его самостоятельно, особенно резко выдергивать — есть риск оставить в коже головку. Не применяйте для удаления клеща иголки, спички, не используйте другие народные способы. Не давите клеща пальцами — если он инфицирован, есть вероятность заразиться через микротрещины на коже. Не смазывайте клеща маслом, кремом или спиртсодержащими средствами — клещ начнет задыхаться и выпустит в ранку больше слюны, что повышает риск инфицирования, пояснил эксперт.