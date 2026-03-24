С 1 апреля в Калининграде начнётся запись в первые классы. Об этом рассказала глава комитета по образованию горадминистрации Татьяна Петухова на оперативном совещании во вторник, 24 марта.
Заявление о приёме детей можно заполнить на портале госуслуг. Специалисты рекомендуют подготовить черновик заранее. Отправить документы также можно заказным письмом или передать лично.
Приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня примут документы от граждан, имеющих льготы для зачисления, а также по прописке. С 6 июля по 5 сентября при наличии свободных мест рассмотрят заявки от тех, кто не проживает на закреплённых территориях.
«Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется на основании личного заявления родителя или законного представителя ребёнка. В последние годы наблюдаем позитивную тенденцию: всё больше родителей выбирают электронную форму подачи заявлений и документов. Для удобства родителей будущих первоклассников подробную информацию разместили на сайте администрации», — отметила глава администрации Елена Дятлова.
Количество первоклассников в последнее время в Калининграде незначительно снижается. В 2026 году за парты сядут пойдут примерно 6200 учеников.
«Как и в предыдущие годы, наибольшее количество первоклассников ожидается в общеобразовательных учреждениях, расположенных в зоне активной жилой застройки: № 40, 46, 50, 56, 57, 58», — рассказала Петухова.
Эти же школы являлись «рекордсменами» по количеству зачисленных первоклассников в 2025 году. Так, в гимназию № 40 пошли 573 ученика, а в школы № 58 и № 57 по 455 и 405 человек соответственно.