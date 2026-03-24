С 1 апреля в Калининграде начнётся запись в первые классы

Приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня примут документы от граждан, имеющих льготы для зачисления, а также по прописке. С 6 июля по 5 сентября при наличии свободных мест рассмотрят заявки от тех, кто не проживает на закреплённых территориях.