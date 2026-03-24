В Дагестане создадут класс для обучения работе с беспилотниками

Занятия будут проходить на базе учебно-методического центра.

Класс для обучения работе с беспилотниками создадут на базе учебно-методического центра в Республике Дагестан при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий региона Нариман Казимагамедов.

«Обучение населения способам и методам защиты от чрезвычайных ситуаций является важной и актуальной задачей, которая стоит перед нами с учетом внешних угроз и современной геополитической обстановки в мире. По обращениям руководителей различных организаций специалистами учебно-методического центра проведено 14 выездных обучающих занятий. В текущем году… на базе УМЦ начата работа по созданию класса БПЛА», — сообщил Нариман Казимагамедов.

В 2025 году Учебно-методический центр обучил 2452 человека основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, что составляет 95% от запланированных 2587 человек. В программу обучения также включены действия при угрозе атак с использованием БПЛА.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

