В Черноземье отметили столетие мастера наивной живописи

Две большие выставки к юбилею Василия Шевченко (1926−1997) открылись в Липецке и Воронеже. Работы необычного художника-самоучки, который работал на заводе ферросплавов и в трамвайном управлении, хранятся в ГМИИ имени А. Пушкина и в Музее русского лубка и наивного искусства, в картинной галерее Мадрида и в множестве частных коллекций в России и за рубежом.
Уроженец воронежского села Колыбелка, он не получил систематического образования. Прошел Великую Отечественную в пехоте, после ранения и демобилизации работал оформителем. Тем не менее стал членом Международной федерации художников ЮНЕСКО и Союза художников России.
«Я сам по себе», — говорил Василий Иванович, в чьей манере специалисты найдут следы импрессионизма и экспрессионизма, примитивизма и бог весть каких еще «-измов». Красные кони и бычки, желтые сполохи солнца, русалки и кентавры, вороны величиной с дом и, конечно, фирменные петухи — мир его картин подчеркнуто яркий, сочный, непредсказуемый в размерах и пропорциях. «Любой цвет может говорить, кричать, петь. Мой любимый цвет — крик», — признавался он.
Художник подолгу вынашивал сюжеты, подчеркивал, что пишет не животных, людей или строения, а «идеи, которые надо долго лелеять, чтобы они приобрели выразительность».
Для выставки в Липецке, где Василий Иванович прожил полвека, отобрали пасторальные полотна. В Воронеже акцент сделали на вещах из частной коллекции парка «Нелжа.ру», которые ранее не показывали на публике.