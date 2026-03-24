В Черноземье отметили столетие мастера наивной живописи

Две большие выставки к юбилею Василия Шевченко (1926−1997) открылись в Липецке и Воронеже. Работы необычного художника-самоучки, который работал на заводе ферросплавов и в трамвайном управлении, хранятся в ГМИИ имени А. Пушкина и в Музее русского лубка и наивного искусства, в картинной галерее Мадрида и в множестве частных коллекций в России и за рубежом.