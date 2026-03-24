Пострадавший в зоне СВО волонтер из Перми получит компенсацию

Пермский суд решил, что волонтер, оставшийся без ног при доставке гуманитарного груза в зону СВО, имеет право на получение выплаты от социальных служб. Ранее ему было в этом отказано.
«РГ» рассказывала, что еще в декабре 2024 года житель Перми Сергей Губанов (имя изменено) попал под обстрел и в итоге получил серьезную травму, став инвалидом. Он уехал в зону СВО по контракту с благотворительным фондом, но при этом никто не позаботился о точном соблюдении правил, касающихся тех, кто оказывает помощь солдатам на передовой.
Добровольца надо было включить в программу гуманитарных миссий. Если человек там не зарегистрирован, то и на выплаты, предусмотренные указом президента «О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов РФ», претендовать не может.
Чиновники отказали в компенсации, поскольку не были соблюдены формальные правила.
Но об этом никто не думал, а точнее сказать, и не знал. Как потом пояснили руководители благотворительного фонда, у них «отсутствовала правовая осведомленность». Так или иначе, выписавшись из больницы, Губанов обратился в Соцфонд за выплатой, а ему вполне законно отказали.
— Ситуация оказалась противоречивой, — пояснила начальник отдела по надзору за соблюдением прав граждан прокуратуры Пермского края Екатерина Калинина. — С одной стороны, человек стал инвалидом, исполняя свой гражданский долг, и выплата ему положена. Но с другой стороны, не соблюдены формальные правила, и чиновники абсолютно правы, отказывая ему.
Поскольку таких случаев в России еще не было, пермским сотрудникам прокуратуры пришлось самим решать, как помочь Губанову.
Прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта, имеющего юридическое значение. То есть требовалось подтвердить, что поездка пермяка на СВО была именно в рамках волонтерской деятельности.
Дело рассматривалось в суде несколько месяцев и только недавно было принято решение в пользу Сергея Губанова. В процессе были изучены мнения представителей благотворительных организаций, ассоциации волонтерских центров, Соцфонда России и прокуратуры.
В результате судья указал, что «факт волонтерской деятельности, а также получения увечья, повлекшего инвалидность, подтвержден, то поэтому имеются основания для получения единовременной выплаты, предусмотренной указом президента». Также было отмечено, что причитающиеся Губанову деньги можно получить на основании этого решения, которое уже вступило в законную силу.