Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские Семилуки ждет масштабное благоустройство пространства у Дона

В Семилуках под Воронежем реализуется масштабный проект благоустройства, ставший возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как пояснили в облправительстве, в городе формируют новые общественные пространства и прогулочные зоны.

Ключевым объектом этого года станет обновление центральной лестницы, ведущей к Дону, и прилегающей территории. Проект предусматривает капремонт спуска, строительство нового домика спасателей, обустройство родника и спортивной площадки, а также создание пешеходного маршрута вдоль реки. По итогам работ у воды появится полноценная рекреационная зона со смотровыми площадками, освещением и местами для отдыха.

Правительство Воронежской области.

Отдельный блок работ связан с площадью Ленина. Ее полностью переформатируют: вместо асфальта уложат плитку, в центре установят сухой фонтан, добавят озеленение, малые архитектурные формы и навесы. В дальнейшем пространство дополнят велодорожкой, которая замкнет прогулочный контур.

Работы продолжают уже начатое обновление городской среды. В 2025 году в Семилуках благоустроили участок улицы Дзержинского протяженностью около 800−900 метров — там заменили покрытие, убрали линии связи под землю и установили элементы городской инфраструктуры.

Фото: Правительство Воронежской области.

Стратегическая задача проекта — объединить в единую пешеходную систему ключевые точки города: парк Юбилейный, набережную, смотровые площадки и пляж. В результате должно появиться цельное общественное пространство у воды. Общая стоимость работ составляет около 260 миллионов рублей.

Завершение основных работ планируется в ближайшие годы. К 2028 году, когда в Семилуках может пройти выездное заседание правительства Воронежской области, центральная часть города должна получить завершенный современный облик.