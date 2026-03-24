Воронежские Семилуки ждет масштабное благоустройство пространства у Дона

В Семилуках под Воронежем реализуется масштабный проект благоустройства, ставший возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как пояснили в облправительстве, в городе формируют новые общественные пространства и прогулочные зоны.
Ключевым объектом этого года станет обновление центральной лестницы, ведущей к Дону, и прилегающей территории. Проект предусматривает капремонт спуска, строительство нового домика спасателей, обустройство родника и спортивной площадки, а также создание пешеходного маршрута вдоль реки. По итогам работ у воды появится полноценная рекреационная зона со смотровыми площадками, освещением и местами для отдыха.
Отдельный блок работ связан с площадью Ленина. Ее полностью переформатируют: вместо асфальта уложат плитку, в центре установят сухой фонтан, добавят озеленение, малые архитектурные формы и навесы. В дальнейшем пространство дополнят велодорожкой, которая замкнет прогулочный контур.
Работы продолжают уже начатое обновление городской среды. В 2025 году в Семилуках благоустроили участок улицы Дзержинского протяженностью около 800−900 метров — там заменили покрытие, убрали линии связи под землю и установили элементы городской инфраструктуры.
Стратегическая задача проекта — объединить в единую пешеходную систему ключевые точки города: парк Юбилейный, набережную, смотровые площадки и пляж. В результате должно появиться цельное общественное пространство у воды. Общая стоимость работ составляет около 260 миллионов рублей.
Завершение основных работ планируется в ближайшие годы. К 2028 году, когда в Семилуках может пройти выездное заседание правительства Воронежской области, центральная часть города должна получить завершенный современный облик.