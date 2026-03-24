Стало известно, как изменятся Семилуки

Масштабное преображение продолжается в Семилуках. В городе появится несколько новых точек притяжения. Это стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О том, как изменится районный центр, рассказали в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.
Отдых у воды.
Главный объект, который приведут в порядок в этом году, — центральная лестница, ведущая к реке Дон и прилегающей территории. Проект предполагает капитальный ремонт лестничного спуска с заменой покрытия, строительство нового домика спасателей, устройство родника перед спасательной станцией, обустройство спортивной площадки справа от лестницы и создание пешеходного маршрута с бетонной дорожкой вдоль реки, которая замкнет прогулочную зону в кольцо.
Как рассказали в местной администрации, у воды появится рекреационное пространство: смотровые площадки, лавочки, освещение. По рельефу пройдет бетонная дорожка, связывающая все зоны.
Сухой фонтан, навесы и лавочки.
Особое внимание уделят площади Ленина. Территорию замостят плиткой, а в центре установят сухой фонтан. Также площадь ждет озеленение. Здесь установят лавочки для отдыха, малые архитектурные формы и несколько навесов для укрытия от солнца. В будущем здесь появится велодорожка, которая замкнет кольцо вокруг квартала.
Финансирование благоустройства сопровождает министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области из трех источников: федерального бюджета (75 млн рублей), районного (50 млн рублей) и городского (восемь млн рублей).
«В 2025 году в Семилуках уже благоустроили часть улицы Дзержинского — от транспортной развязки до улицы Крупской. Здесь уложили тротуарную плитку, убрали воздушные линии связи в землю, установили лавочки и систему автополива. Протяженность обновленного участка составила около 800−900 метров. Так что эффективность расходования средств через областное Правительство и потенциал управления на местах — налицо», — отметили в министерстве.
Уникальное пространство.
Несколько знаковых мест в Семилуках планируют соединить в единую прогулочную зону, создав уникальное пространство, которого нет ни в одном районе области.
В 2028 году в Семилуках намерены принимать выездное заседание Правительства Воронежской области. К тому времени центральная площадь и прилегающие зоны обретут завершенный облик.
«Место у нас центральное, видовое. Нельзя ударить в грязь лицом. Люди ждут, они голосовали за эти проекты. Наша задача — сделать все качественно и в срок», — добавили в администрации.