В апреле в Перми снова подорожает проезд в общественном транспорте

Цена разовой поездки на общественном транспорте в Перми в апреле 2026 года вырастет до 43 рублей.
Напомним, увеличения тарифа на проезд в Перми запланированы на 2026, 2027 и 2028 годы соответствующим постановлением городской администрации, опубликованном ещё в ноябре 2025-го. Каждый год стоимость билета на трамвай или автобус будет повышаться 15 апреля: в 2026 году — до 43 рублей, в 2027 году — до 47 рублей, в 2028 году — до 49 рублей.
Соответственно повышению цены разовой поездки будет меняться и стоимость проездных.
В качестве причин изменения тарифов в профильном департаменте городской администрации называют рост цен на обслуживание и обновление транспортной инфраструктуры, а также топливо.
В прошлый раз цены изменились ровно год назад: 15 апреля 2025 разовая поездка вместо 37 рублей стала стоить 40 рублей.