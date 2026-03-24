В Волгоградской области подростка заподозрили в жестоком убийстве

ВОЛГОГРАД, 24 мар — РИА Новости. Пятнадцатилетнего подростка подозревают в убийстве женщины с особой жестокостью в Волгоградской области, сообщили в СК.
По версии следствия, 10 марта 15-летний местный житель незаконно проник в дом потерпевшей в селе Лозное с целью ограбления. Сначала он душил хозяйку, затем избил подручными предметами, потребовав передать ему деньги, а после зарезал ее. Женщина скончалась на месте, нападавший попытался скрыться, но был задержан.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… По версии следствия, к совершению преступления причастен 15-летний местный житель», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Суд заключил подозреваемого под стражу, уточнили в СК.