Какой сегодня праздник: День работника культуры

Сегодня, 25 марта, в числе «именинников» деятели искусства (актеры, музыканты, художники, хореографы, писатели, композиторы), сотрудники музеев, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов; работники парков культуры и отдыха; преподаватели художественных и музыкальных школ; реставраторы; экскурсоводы и все, кто имеет отношение к культуре. Всего в сфере культуры в России заняты более миллиона человек. В 2007 году президент России Владимир Путин подписал указ «О Дне работника культуры», установив официальную дату — 25 марта. Ее выбрали так, чтобы она не совпадала с другими государственными торжествами.
25 марта 1872 года в Российской империи впервые появилась почтовая открытка. Отправлять их могла только государственная почта. В 1894 году право печатать открытки получают частные типографии. Это привело к расширению ассортимента: начали появляться иллюстрированные открытки с рисунками, видами городов и т. д. Коллекционеров почтовых открыток называют филокартистами. Одной из самых крупных и значимых коллекций почтовых открыток в России считается коллекция, хранящаяся в Московской библиотеке им. Н. А. Некрасова. На сегодня на сайте электронной библиотеки «Электронекрасовка» опубликовано более 11 тысяч открыток.
День приручения воздушных шариков — неофициальный, но очень теплый и душевный праздник, который отмечается ежегодно 25 марта. Это день, посвященный детской радости, первым открытиям и магии простых вещей, которые умеют летать и вызывать улыбку у всех — и у детей, и у взрослых. Он символизирует момент, когда ребенок (или даже взрослый) перестаёт бояться громкого хлопка и начинает воспринимать воздушный шарик как друга, игрушку и источник веселья. Это своего рода «ритуал принятия» — когда шарик перестает быть просто предметом и становится персонажем, получает имя и включается в игру.