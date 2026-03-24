Какой сегодня праздник: День работника культуры

День приручения воздушных шариков — неофициальный, но очень теплый и душевный праздник, который отмечается ежегодно 25 марта. Это день, посвященный детской радости, первым открытиям и магии простых вещей, которые умеют летать и вызывать улыбку у всех — и у детей, и у взрослых. Он символизирует момент, когда ребенок (или даже взрослый) перестаёт бояться громкого хлопка и начинает воспринимать воздушный шарик как друга, игрушку и источник веселья. Это своего рода «ритуал принятия» — когда шарик перестает быть просто предметом и становится персонажем, получает имя и включается в игру.