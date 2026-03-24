Диетолог Русакова объяснила, как завтрак влияет на энергию весной

Недостаток энергии в весенний период часто связан с дефицитом витаминов и несбалансированным питанием, о чём в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Она пояснила, что зимой рацион обычно обедняется свежими овощами и фруктами, из-за чего организм недополучает важные микроэлементы.
По словам специалиста, на самочувствие также влияют холодная погода, стресс и сезонные инфекции. В результате внутренние ресурсы организма истощаются, а выраженная усталость в отдельных случаях может сигнализировать о более серьёзных проблемах, требующих медицинского обследования.
Эксперт отметила, что весной часто наблюдается нехватка витамина D из-за недостатка солнечного света, а также витамина C, магния и железа. Причиной этого нередко становится избыток переработанных продуктов, сахара и кофеина, которые ухудшают усвоение полезных веществ.
Особое внимание, по мнению врача, следует уделять завтраку. Утренний приём пищи запускает обменные процессы и помогает организму «проснуться», обеспечивая энергией на весь день. Для этого рацион должен включать как белки, так и углеводы: первые способствуют восстановлению клеток, вторые — дают энергию.
Диетолог рекомендует выбирать лёгкие, но питательные блюда. В качестве примеров она приводит омлет с зеленью, творожные блюда, запеканки или так называемые боулы с крупами, белковыми продуктами, овощами и фруктами. Дополнительно можно употреблять ягоды — свежие или замороженные.
При этом специалист советует избегать сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара. Они способны вызвать кратковременный прилив энергии, который быстро сменяется усталостью. Аналогичный эффект могут давать концентрированные соки и густые фруктовые смузи.
Отдельно подчёркивается важность употребления воды утром — лучше всего тёплой и без добавок. Также допустимы напитки без сахара, включая кофе, травяные чаи или цикорий, если они хорошо переносятся организмом.
