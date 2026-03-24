Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 семей Кузбасса воспользовались средствами областного маткапитала

Подать заявление можно в том числе через портал «Госуслуги».

Источник: Национальные проекты России

Средствами регионального маткапитала с начала 2026 года воспользовались 215 многодетных семей Кузбасса. Оказание поддержки соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

Право на маткапитал получили семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2011 года. Воспользоваться средствами можно до 31 декабря 2029 года, а для детей, рожденных в 2026 году, — до 31 декабря 2030 года.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий или получение образования детьми в колледжах и вузах. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в органе социальной защиты по месту жительства.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.