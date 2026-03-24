В Волгограде массово закрылись магазины бюджетной одежды Modis

В Волгограде закрылись все магазины сети бюджетной одежды Modis. Как сообщает портал «Новости Волгограда», в областном центре было три торговых площадки: на ул. Историческая, а также в ТРЦ «Акварель» и ТЦ «Парк Хаус». Все они теперь ликвидированы.