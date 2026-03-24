Вне обострения гастрита жесткая диета может навредить: объяснение врача

Россиянам напомнили, что жесткая диета при гастрите может навредить организму. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова рассказала, что чрезмерное ограничение рациона вне обострения заболевания не оправдано.
«В период обострения, когда есть боль, тошнота и тяжесть, назначается щадящее питание. Исключается жареное, острое, кислое, очень горячее и холодное. Пища должна быть теплой, протертой, приготовленной на пару или отварной», — отметила эксперт в беседе с Lenta.ru.
Вне обострения гастрита питание должно быть разнообразным и полноценным, ограничивать стоит только продукты, вызывающие индивидуальный дискомфорт. Медик пояснила, что питание лучше разделять на три-четыре приема в день, есть небольшими порциями и тщательно пережевывать пищу.
Ранее гастроэнтеролог Андрей Харитонов разоблачил самые вредные мифы о питании и ЖКТ. Он заявил, что лечебные диеты бесполезны без лекарств, а сам гастрит при этом может протекать без боли.