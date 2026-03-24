На юге Молдовы добывают нефть и газ: Поможет ли это пережить топливный кризис

В нашей стране вполне себе идет работа на месторождениях.

Источник: Комсомольская правда

Сколько нефти и газа добывают на юге Молдовы и можем ли мы сами себя этим обеспечивать?

Оказывается, до сих пор в нашей стране вполне себе идет работа на месторождениях.

Единственное месторождение нефти в Молдове находится в селе Валены Кагульского района, а месторождение природного газа — в селе Викторовка Кантемирского района.

В Молдове ежемесячно добывают 300 тонн сырой нефти.

Это, конечно, мало.

Для сравнения: с 20 марта по 23 марта в Молдову импортировали 2,8 тыс. тонн дизтоплива и 1,3 тыс. тонн бензина.

Из нефти, добываемой в Молдове, можно производить только мазут и нельзя производить бензин или дизтопливо.

В селе Викторовка ежемесячно добывают 10 тыс. кубометров газа.

Месторождение находятся на глубине 500 метров.

Для сравнения: ежегодное потребление газа на правом берегу Днестра составляет 1 млрд кубометров.

То есть, тоже мизер, уточняет gagauzreal.

С другой стороны, никто не позарится.

Ведь все мы знаем, как американцы зорко следят за теми странами, где нефть и газ добываются миллионами тонн и кубометров.

Читайте также:

«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?

А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).

Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.

Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).

В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.

Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше