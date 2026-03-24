Сколько нефти и газа добывают на юге Молдовы и можем ли мы сами себя этим обеспечивать?
Оказывается, до сих пор в нашей стране вполне себе идет работа на месторождениях.
Единственное месторождение нефти в Молдове находится в селе Валены Кагульского района, а месторождение природного газа — в селе Викторовка Кантемирского района.
В Молдове ежемесячно добывают 300 тонн сырой нефти.
Это, конечно, мало.
Для сравнения: с 20 марта по 23 марта в Молдову импортировали 2,8 тыс. тонн дизтоплива и 1,3 тыс. тонн бензина.
Из нефти, добываемой в Молдове, можно производить только мазут и нельзя производить бензин или дизтопливо.
В селе Викторовка ежемесячно добывают 10 тыс. кубометров газа.
Месторождение находятся на глубине 500 метров.
Для сравнения: ежегодное потребление газа на правом берегу Днестра составляет 1 млрд кубометров.
То есть, тоже мизер, уточняет gagauzreal.
С другой стороны, никто не позарится.
Ведь все мы знаем, как американцы зорко следят за теми странами, где нефть и газ добываются миллионами тонн и кубометров.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
