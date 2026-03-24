Психотерапевт Крашкина рассказала, как распознать депрессию

Главное отличие депрессии от обычной грусти — длительность и тотальность. Человек теряет интерес к тому, что раньше радовало, испытывает постоянную усталость, чувство вины и бесполезности, ему трудно выполнять обычные обязанности. Сон может быть поверхностным или чрезмерным, но не приносящим отдыха, аппетит и масса тела меняются, а в тяжелых случаях появляются мысли о смерти. Это не слабость и не особенность характера, а симптомы болезни, требующей профессиональной помощи.