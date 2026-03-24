Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психотерапевт Крашкина рассказала, как распознать депрессию

Кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что во время депрессии страдает сон, аппетит, способность радоваться и планировать будущее.

Источник: Аргументы и факты

Клиническая депрессия — это не просто грусть или плохое настроение, а расстройство, при котором меняется работа ключевых систем мозга. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам специалиста, при депрессии нарушается баланс нейромедиаторов, страдают сон, аппетит, способность радоваться и планировать будущее. По оценкам ВОЗ, после пандемии COVID-19 частота депрессивных эпизодов увеличилась более чем на четверть, а во Франции исследования зафиксировали рост числа эпизодов большой депрессии у молодежи и людей с финансовой нестабильностью.

Главное отличие депрессии от обычной грусти — длительность и тотальность. Человек теряет интерес к тому, что раньше радовало, испытывает постоянную усталость, чувство вины и бесполезности, ему трудно выполнять обычные обязанности. Сон может быть поверхностным или чрезмерным, но не приносящим отдыха, аппетит и масса тела меняются, а в тяжелых случаях появляются мысли о смерти. Это не слабость и не особенность характера, а симптомы болезни, требующей профессиональной помощи.

Лечение депрессии включает психотерапию, изменение образа жизни, а иногда и антидепрессанты, которые не формируют зависимость и не меняют личность. Крашкина подчеркнула, что обращение за помощью — это не слабость, а акт ответственности, и чем раньше начата терапия, тем выше шансы предотвратить хронизацию и повторные эпизоды.

Ранее ученые раскрыли связь цвета глаз с риском депрессии.