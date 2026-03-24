Психотерапевт Крашкина рассказала, как распознать депрессию

Клиническая депрессия — это не просто грусть или плохое настроение, а расстройство, при котором меняется работа ключевых систем мозга. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По словам специалиста, при депрессии нарушается баланс нейромедиаторов, страдают сон, аппетит, способность радоваться и планировать будущее. По оценкам ВОЗ, после пандемии COVID-19 частота депрессивных эпизодов увеличилась более чем на четверть, а во Франции исследования зафиксировали рост числа эпизодов большой депрессии у молодежи и людей с финансовой нестабильностью.
Главное отличие депрессии от обычной грусти — длительность и тотальность. Человек теряет интерес к тому, что раньше радовало, испытывает постоянную усталость, чувство вины и бесполезности, ему трудно выполнять обычные обязанности. Сон может быть поверхностным или чрезмерным, но не приносящим отдыха, аппетит и масса тела меняются, а в тяжелых случаях появляются мысли о смерти. Это не слабость и не особенность характера, а симптомы болезни, требующей профессиональной помощи.
Лечение депрессии включает психотерапию, изменение образа жизни, а иногда и антидепрессанты, которые не формируют зависимость и не меняют личность. Крашкина подчеркнула, что обращение за помощью — это не слабость, а акт ответственности, и чем раньше начата терапия, тем выше шансы предотвратить хронизацию и повторные эпизоды.
