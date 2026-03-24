Провайдера оштрафовали за свободный доступ к YouTube в Петербурге

Петербургского интернет-провайдера оштрафовали на четверть миллиона рублей за то, что его клиенты могли заходить на YouTube в обход запрета.

Петербургского интернет-провайдера оштрафовали на четверть миллиона рублей за то, что его клиенты могли заходить на YouTube в обход запрета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Нарушение зафиксировали 7 декабря 2025 года. Компания не пропустила трафик через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — оборудование, которое обязаны использовать операторы для фильтрации запрещённых ресурсов.

Специалисты провели мониторинг с помощью системы «Ревизор». Несмотря на то что ТСПУ на сети формально работало, сессии, которые должны были блокировать YouTube, отсутствовали, доступ к видеохостингу был открыт.

Суд признал провайдера виновным в нарушении закона «О связи». Компании назначили штраф в 250 тысяч рублей.

