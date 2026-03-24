Концерт Шакиры в Катаре перенесён из-за конфликта на Ближнем Востоке

Проведения концерта Шакиры в Дохе отложен на неопределённый срок из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Первый в истории Катара концерт колумбийской певицы Шакиры перенесён на неопределённый срок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar.

«В связи с текущей региональной ситуацией концерт Шакиры в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran на Stadium 974 в Дохе отложен», — сказано в сообщении.

По данным компании Platinumlist, ответственной за проведение мероприятия, ведётся работа по выбору новой даты. Изначально шоу позиционировалось как «вечер волшебства» и должно было стать крупнейшим концертом в истории региона.

Билеты на выступление, стоимость которых начиналась от 25 долларов, пользовались высоким спросом, самые доступные разошлись почти мгновенно. Несмотря на перенос, организаторы подчеркнули, что продажа билетов продолжается, и полностью отменять мероприятие пока не планируется.

Ранее стало известно, что «Формула-1» отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за войны.