Концерт Шакиры в Катаре перенесён из-за конфликта на Ближнем Востоке

Первый в истории Катара концерт колумбийской певицы Шакиры перенесён на неопределённый срок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar.
«В связи с текущей региональной ситуацией концерт Шакиры в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran на Stadium 974 в Дохе отложен», — сказано в сообщении.
По данным компании Platinumlist, ответственной за проведение мероприятия, ведётся работа по выбору новой даты. Изначально шоу позиционировалось как «вечер волшебства» и должно было стать крупнейшим концертом в истории региона.
Билеты на выступление, стоимость которых начиналась от 25 долларов, пользовались высоким спросом, самые доступные разошлись почти мгновенно. Несмотря на перенос, организаторы подчеркнули, что продажа билетов продолжается, и полностью отменять мероприятие пока не планируется.
Ранее стало известно, что «Формула-1» отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за войны.