На Дону средний возраст пассажирских автобусов превышает 12 лет

Обновление парка общественного транспорта признано одной из ключевых задач Министерства транспорта Ростовской области. По данным недавнего аудита, средний возраст автобусов в регионе составляет 12,5 лет, трамваев — 15 лет, а троллейбусов — 16,5 лет, что требует немедленного вмешательства.
Для решения сложившейся ситуации разработана долгосрочная программа развития. Основная цель — довести долю подвижного состава, соответствующего нормативным срокам эксплуатации, до 85% в крупных городах региона, тогда как на сегодняшний день этот показатель составляет 70,8%.
Помимо технического перевооружения, ведомство намерено усилить контроль за соблюдением перевозчиками дисциплины, в частности, строгим следованием графикам и интервалам движения. Жалобы жителей на нарушение расписания движения станут поводом для более жесткого контроля.