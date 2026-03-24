Российские ученые создали материал для строительства из конопли и рыбьего жира

Исследователи из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали инновационный экологичный пластик, который может стать революцией в строительной отрасли. Этот биоразлагаемый материал, созданный из растительных отходов и ингредиентов, таких как конопля и рыбий жир, способен заменить традиционные пластики и послужить основой для различных строительных конструкций.
По словам экспертов, в основе разработки лежат полигидроксиалканоаты (ПГА) — биополимеры, производимые микроорганизмами. Они рассматриваются как перспективная альтернатива обычным пластикам, однако высокая стоимость пока ограничивает их широкое применение. Сибирские ученые решили эту проблему, предложив использовать в качестве сырья отходы рыбопереработки, в частности — жир из остатков кильки.
Этот жир создает оптимальную среду для бактерий, производящих полимер. Затем полученный ПГА смешивается с растительными компонентами — древесной мукой, кострой и волокнами технической конопли. После горячего прессования формируется уникальный композитный материал. Новый биопластик обладает рядом неоспоримых преимуществ.
К примеру, он отличается высокой скоростью разложения в природе: образцы с высоким содержанием конопляного волокна за три месяца теряли более половины своей массы. Помимо этого, такой материал значительно дешевле других экологичных аналогов. Благодаря своим свойствам, биопластик из конопли и рыбьего жира может найти широкое применение в различных отраслях, начиная от медицины и заканчивая строительством.
— Кроме того, технология соответствует принципам экономики замкнутого цикла, при которой отходы одного производства становятся ресурсом для другого, — передает Газета.Ru.
