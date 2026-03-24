Российские ученые создали материал для строительства из конопли и рыбьего жира

В России к 2030 году может быть создана генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку. Хирургические вмешательства такого рода планируют включить в программу ОМС. Как развиваются исследования в вопросе трансплантации органов человеку от животных, какие успехи в этой работе уже есть в мире и могут ли такие органы превосходить человеческие — в материале «Вечерней Москвы».