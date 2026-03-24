Зеленый свет для литовских фур: «застрявшие» большегрузы покидают Беларусь

Ситуация накалилась после того, как Литва полностью закрыла на некоторое время наземную границу с Беларусью. Минск ввел контрсанкции и ограничил движение большегрузов с литовской регистрацией. Им разрешили находиться только на специальных платных стоянках.
Чуть позже представители литовских и польских автоперевозчиков обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь в решении возникшей проблемы. Глава государства предоставил возможность выезда.
Однако покинуть страну можно только после оплаты хранения машин. Изначально речь шла о 120 евро в сутки. За время простоя на спецплощадках Беларуси суммы набежали приличные. Белорусские власти пошли навстречу и в разы понизили цену — в среднем до 50 евро за сцепку (прицеп и большегруз).
О чем говорят перевозчики и что сейчас происходит на границе — в репортаже Sputnik.
Ажиотажа нет.
Всего на белорусско-литовской границе находится около 10 специальных площадок, где стоят «застрявшие» фуры. Одна из них — транспортно-логистический центр «Каменный Лог». Здесь с осени прошлого года размещены более 100 литовских фур. Днем во вторник обстановка возле ТЛЦ спокойная: водители и владельцы забирают транспорт, очередей нет.
Sputnik насчитал несколько десятков перевозчиков, которые подают заявки, чтобы забрать авто.
Процедура простая: водитель обращается в таможенные органы, его документы проверяют, выписывают требование на перемещение через определенный пункт пропуска. После перевозчик рассчитывается за стоянку большегруза, регистрируется в электронной очереди и в назначенное время выезжает со спецплощадки.
В транспортно-логистическом центре водители «застрявших» литовских фур не очень разговорчивы. Некоторые недовольны, что им приходится платить, другие переживают из-за того, что их лица увидят в Литве.
«Не снимайте, не хотим, чтобы наше лицо увидели по телевизору. Могут быть неприятности там», — многозначительно кивает в сторону границы собеседник.
У окошка специалиста по работе с клиентами «Белтаможсервиса» трое мужчин о чем-то бурно беседуют. Как оказалось, один из них — владелец литовской компании, он с водителями приехал забрать сразу три машины. Комментировать происходящее отказался наотрез.
Цена за сцепку — 7,5 тысячи евро.
Встречаем водителя Сергея с пакетом документов. Он рассказывает, что большегруз принадлежит литовской компании, на которую он работает, стоит на площадке в Сморгони с 13 ноября.
«Машина находится на охраняемой стоянке. Как только появилась информация, что ее можно забрать, мы приехали. Сейчас занимается оформлением документов. Стоимость стоянки — около 7,5 тысячи евро», — отмечает водитель.
К сложившейся ситуации он относится философски и в отличие от некоторых своих коллег считает шаг белорусских властей правильным.
«Многие водители осенью ушли из компании, потому что литовское правительство не шло ни на какие переговоры. Перевозчики обратились с ходатайством к президенту Беларуси, и он пошел нам навстречу. В итоге разрешили выпустить машины и оплату стоянки снизили до минимальной. Изначально цена была 120 евро в сутки», — добавляет Сергей.
Ему предстоит оплатить хранение большегруза и выехать из Беларуси.
«Прикурить» фуру.
На специальной площадке, где хранятся фуры, начинают собираться люди, они проверяют техническое состояние машин, заряжают аккумуляторы. Компания мужчин пытается решить проблему с большегрузом DAF.
«Он стоял четыре месяца. Мне не повезло — сел аккумулятор. Некоторые машины без проблем заводятся, но не моя. Вот уже полчаса стоим и возимся. Вообще, он около трех часов заряжается», — делится водитель.
Есть план и на случай, если машина не заведется — будут искать автосервис и решать проблему.
За хранение «сцепки» водитель заплатил около 6 тысяч евро. Он признается, что вопросов никаких не возникло: оплатил и, пожалуйста, выезжайте. Компания продолжает пытаться вернуть авто к жизни.
Недалеко от них возле машины стоит водитель Сергей. Из-за закрытия Литвой границы он временно остался без работы.
«Какая-то плохая ситуация, столько дома отсидел. Надо было как-то раньше литовцам договариваться со всеми, искать компромиссы, чтобы это все быстрее происходило. Получилось бы гораздо дешевле, если бы сразу договорились, а так, конечно, цена тоже немаленькая, но все же не 120 евро за сутки», — сетует водитель.
За хранение авто он заплатил около 22 тысяч белорусских рублей.
Первые фуры выехали ночью.
Начальник таможенного поста «Ошмянский» Леонарда Локтева отмечает, что на специальных площадках находятся в основном фуры без грузов, их начали забирать перевозчики еще в понедельник.
«Уже активно идет процесс рассмотрения заявлений, вчера первое поступило на ведомственный пункт таможенного оформления ТЛЦ “Каменный Лог” в 12 часов дня от первого водителя. Первые фуры покинули Беларусь ночью», — рассказывает она.
Очередей из перевозчиков нет, а таможенники работают в плановом режиме. При необходимости они готовы усилить смены.
Ситуация на границе.
Если белорусская сторона оперативно решила вопрос с выпуском фур со спецплощадок, то на самой границе обстановка складывается иначе. ГТК направил литовской таможенной службе предложение по увеличению пропуска грузовиков, однако ответа пока не последовало.
В пункте пропуска «Каменный Лог» своей очереди на выезд из Беларуси ждут десятки фур, среди них лишь один «застрявший» автомобиль литовской компании. Его водитель Антон работу таможенников оценивает без нареканий.
«Поначалу возникла небольшая суета, но моментально появилась инструкция, как действовать, куда обращаться, чтобы забрать фуру, и выдача пошла повеселее», — сказал он.
Разрешение ситуации скажется и на зарплате: до этого Антон выступал подменным водителем, а его фура четыре месяца простояла на спецплощадке.
«У нас в парке четыре сцепки стояли на платных стоянках — это 40% парка. Рады, конечно, что все разрешилось, долго ждали. Дай бог, все наладится и будет хорошо», — говорит на прощание дальнобойщик.
Белорусская сторона свою задачу выполнила: спецплощадки освобождаются, процедура выезда, по словам водителей, отлажена. Однако «зеленый свет», который загорелся для фур из Литвы в Беларуси, на литовской стороне пока не зажегся. По данным Госпогранкомитета, во вторник контрольные службы Литвы приняли на свою территорию всего 13% авто от нормы.