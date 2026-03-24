В школе № 25 в Махачкале прошел урок по защите в мессенджерах

К мероприятию онлайн подключились 10 школ.

Источник: Национальные проекты России

Открытый урок в рамках Всероссийской просветительской акции «Цифровой ликбез» прошел в Махачкале. Мероприятие провели в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

К мероприятию онлайн подключились 10 столичных школ — это около 200 учеников. Урок провел руководитель направления по работе с регионами «Сферум» компании «ВК» Дмитрий Сулимов. Вместе с героями подводного города Нижнефорельска — блогером Антоном Корюшкиным и Олей Белухой— школьники разобрали ключевые инструменты защиты: двухфакторную аутентификацию, «безопасный режим» в мессенджерах и настройки «Семейной защиты» для приватности.

«В эпоху онлайн-коммуникаций мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Вместе с этим есть риски — мошенники, фейки, утечки данных. Важно уметь защищаться», — прокомментировал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.