Эрдоган сделал заявление об участии Турции в конфликте на Ближнем Востоке: что сказал

Турция не намерена становиться участницей конфликта в зоне Персидского залива. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в Персидском заливе.
По его словам, Турция полна решимости сохранить страну за пределами войны в Персидском заливе. Также он выразил надежду, что конфликт не превратится в войну на истощение между странами региона.
«Сегодня Турция принимает суверенные решения в соответствии с собственными приоритетами», — сказал Эрдоган.
Он также отметил, что участвующие в войне стороны прибегают к хитростям, чтобы втянуть в конфликт другие страны.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что цели США и Израиля в Иране не понятны никому, включая сами страны. По его словам, на данный момент нет перспектив прекращения масштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.