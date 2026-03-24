Врач Ботиров рассказал, как пережить сезон пыльцы без осложнений

Весенний период считается особенно сложным для людей, страдающих аллергией, поскольку в это время активно распространяется пыльца растений. Одной из самых частых реакций становится аллергия на берёзу. Врач-аллерголог Азизбек Ботиров в беседе с URA.RU пояснил, что причиной такого состояния является сбой иммунной системы, которая начинает воспринимать пыльцу как угрозу.
Специалист отметил, что предрасположенность к аллергии может быть наследственной, однако нередко она развивается и в течение жизни под влиянием экологии, образа жизни и повышенной чувствительности слизистых. Иногда симптомы проявляются внезапно, даже если ранее человек не сталкивался с подобной реакцией.
К типичным признакам относятся насморк, зуд в носу и глазах, частое чихание, слезотечение, а также кашель или одышка. Чаще всего они возникают именно в период цветения. Если такие симптомы повторяются ежегодно в одно и то же время, это может указывать на формирование аллергии.
Врач также обратил внимание на перекрёстные реакции: организм может реагировать не только на пыльцу, но и на некоторые продукты, включая яблоки, орехи, морковь и косточковые фрукты. Обычно такие проявления выражаются лёгким дискомфортом в полости рта и чаще возникают при употреблении сырых продуктов.
По словам специалиста, сроки начала сезона аллергии зависят от погоды: при тёплой весне он начинается раньше и проходит интенсивнее, а при холодной — позже и мягче. Важно отличать аллергию от простуды: при аллергической реакции не повышается температура, но усиливаются зуд и чихание, особенно на улице.
Для профилактики рекомендуется ограничивать контакт с пыльцой: держать окна закрытыми, чаще умываться после прогулок, использовать очистители воздуха. Также существует специальная иммунотерапия, которая помогает снизить чувствительность организма, однако она назначается только врачом.
Если симптомы уже появились, применяются антигистаминные препараты, назальные спреи и капли для глаз. Кроме того, врач советует гулять после дождя, избегать ветреной погоды и временно исключить из рациона сырые продукты, способные усилить реакцию.
