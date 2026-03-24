Крупнейшее в Европе сооружение построят под Минском — для чего оно послужит. Подробности сообщили в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», который расположен в Смолевичском районе примерно в 25 километрах от белорусской столицы.
В китайском Чанчжоу компания по развитию индустриального парка договорилась о сотрудничестве с корпорациями САМСE и Hippo Technologies. Речь шла про строительство в индустриальном парке сооружений очистки дождевых стоков с применением современных инфильтрационных модульных технологий.
Что касается объема резервуаров инфильтрационной очистки, то они окажутся более 50 000 кубических метров. Это даст возможность дождевым водам, которые будут собраны с объектов парка, после максимальной очистки поглощаться грунтом.
По масштабу, а также степени очистки дождевых вод указанные сооружения окажутся крупнейшими в Европе. Строительство начнется в мае 2026 года. Срок ввода в эксплуатацию, как ожидается, будет первое полугодие 2027 года.