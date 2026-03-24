В Петербурге весной планируют призвать 3 тысячи срочников

С 1 января 2026 года в федеральном законодательстве произошли изменения. Теперь призыв осуществляется в течение всего года, а не только в весенний и осенний периоды. Однако отправка новобранцев в воинские части по-прежнему будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.