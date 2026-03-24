В Ростове в честь Дня Победы два моста украсит световая иллюминация

К празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ростов-на-Дону сменит привычный облик на торжественный. Подготовку к масштабному событию обсудили на планерном совещании в городской администрации.
Как сообщил глава города Александр Скрябин, улицы Ростова украсят тематические объемные композиции и сотни флагов. Особое внимание уделят главным транспортным артериям: на мостах Стачки и Ворошиловском запустят праздничную световую иллюминацию.
— На центральной улице — Большой Садовой — будет размещено 160 флагов. На рекламных конструкциях можно будет увидеть фотографии ветеранов ВОВ, проживающих на территории города, — поделился подробностями Александр Скрябин.
Основные работы по преображению города стартуют уже 10 апреля. Планируется, что праздничное оформление Ростова будет полностью завершено к 27 апреля.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.