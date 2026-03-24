КСИР: Иран развернул контейнеровоз Selen в Ормузском проливе

Как писал сайт KP.RU, 20 марта Иран ввел плату за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков. Один из операторов заплатил около 2 млн долларов за транзит своего танкера. Всего через пролив по данной схеме прошли уже по меньшей мере девять судов.