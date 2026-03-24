КСИР: Иран развернул контейнеровоз Selen в Ормузском проливе

Военнослужащие Исламской республики развернули контейнеровоз, следовавший через Ормузский пролив и не согласовавший свой проход с Тегераном. Об этом сообщил командующий ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
«ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов…», — написал он в соцсети Х.
Также командующий ВМС уточнил, что у контейнеровоза отсутствовало разрешение на проход через Ормузский пролив. Проход любого судна требует согласования с Ираном, подчеркнул Тангсири.
Как писал сайт KP.RU, 20 марта Иран ввел плату за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков. Один из операторов заплатил около 2 млн долларов за транзит своего танкера. Всего через пролив по данной схеме прошли уже по меньшей мере девять судов.