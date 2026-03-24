Рабочие в Англии нашли 2000-летний колодец римской эпохи

Во дворе одного из магазинов города Кайстор, графство Линкольншир (Англия) рабочие во время ремонта здания обнаружили древнеримский колодец, чей возраст составляет 2000 лет. Об этом сообщает Jam Press.
Во время работ сотрудники натолкнулись на перекрытия, под которыми располагался древний колодец. По словам представителя администрации Кайстора Пола Киркби, сооружение было частично перестроено с использованием георгианской кирпичной кладки.
В администрации города заявили, что находка стала полной неожиданностью. Колодец был закрыт, однако в Кайсторе надеются, что смогут найти средства на восстановление памятника прошлого.
Сооружение над колодцем, сочетающее в себе черты георгианского и викторианского стилей, сейчас реставрируется. Окончание работ намечено на конец лета 2026 года.
