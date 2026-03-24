В Госдуме рассказали, что делать, если пенсия оказалась ниже прожиточного минимума

В России неработающие пенсионеры, чьи доходы оказались ниже регионального прожиточного минимума, имеют право на специальную доплату. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT, эта мера поддержки может быть как федеральной, так и региональной — в зависимости от того, какой уровень ПМП установлен в конкретном субъекте страны.
Парламентарий уточнил, что многие пенсионеры переживают, будто индексация может «съесть» эту доплату. В Социальном фонде развеяли эти опасения: ранее установленная доплата сохраняется в полном объеме и просто суммируется с новыми начислениями после повышения.
Кроме того, парламентарий обратил внимание на изменение сроков принятия решений о федеральной доплате. Начиная с 1 апреля, этот процесс будет занимать всего два рабочих дня, а уведомление о решении граждане станут получать в день его вынесения.
Существует и еще один легальный способ увеличить пенсию, о котором напоминают эксперты. Речь идет о более позднем обращении за назначением страховой пенсии после возникновения права на нее. Как пояснила председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, за каждый год отсрочки государство начисляет повышающие коэффициенты.
По словам Епифановой, если отложить выход на пенсию на 12 месяцев, коэффициенты составят 1,07 к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 1,056 к фиксированной выплате. При отсрочке в 24 месяца эти показатели вырастут до 1,15 и 1,12 соответственно. Об этом пишет Life.ru.