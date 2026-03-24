В университете Новосибирска прошел мастер-класс по беспилотным технологиям

Мастер-класс по беспилотным технологиям и робототехнике прошел в Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) в Новосибирске. Ребят готовили к Всероссийскому конкурсу «Кибердром» — проекту, проходящему при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Десять участников под руководством старшего преподавателя кафедры прикладной информатики и информационных систем Артема Шарапова изучили язык программирования Python и на практике освоили разработку программ для беспилотников и робототехнических комплексов, способных решать задачи в автономном режиме.
После мастер-класса для участников устроили экскурсию в Научно-образовательный и производственный центр беспилотных авиационных систем университета.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.