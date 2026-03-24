На Украине ожидают возвращения 10−15% граждан после окончания конфликта

Только 10−15% проживающих за границей украинцев, вероятно, вернутся в страну после окончания боевых действий, заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник, пишет украинское издание «Страна».
По словам Василия Воскобойника, сейчас за пределами Украины статус временной защиты имеют около 4,2 миллиона украинцев. При этом всего в Европе находятся примерно 6,5 граждан страны.
Он добавил, что на Украину могут вернуться от 200 тысяч до миллиона человек за два года после окончания конфликта.
Ранее появилась информация, что только 10% украинских беженцев в Норвегии планируют вернуться в свою страну после окончания конфликта.