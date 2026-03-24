В Крыму благоустроят 148 дворовых и 48 общественных территорий

В число наиболее значимых проектов вошли 11 пространств.

Специалисты благоустроят 148 дворовых и 48 общественных пространств в Республике Крым в 2026 году. Работы пройдут в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Наиболее значимые работы коснутся 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В число приоритетных объектов благоустройства, в частности, вошли сквер Строителей в городе Армянске, территория общего пользования по улице Герайлар в Бахчисарае, Комсомольский парк в Джанкое и зона отдыха «Сморжевского» в Керчи. Полный перечень доступен по ссылке.

Всего на работы по благоустройству выделено более 3 млрд рублей. Сейчас идет заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

