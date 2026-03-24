Автостанцию в воронежском Павловске отремонтируют за 50 млн рублей

Как следует из данных портала госзакупок, здание на улице 40 лет Октября, 7а требует комплексного обновления. Победителю аукциона предстоит не только провести строительно-монтажные работы, но и обследовать инженерные системы, разработать документацию и пройти негосударственную экспертизу. Подрядчик должен заменить системы электро-, водоснабжения, отопления, вентиляции, а также сигнализации и пожаротушения.