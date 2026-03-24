Автостанцию в воронежском Павловске отремонтируют за 50 млн рублей

В Павловске Воронежской области объявлен тендер на капитальный ремонт городской автостанции. Начальная стоимость контракта составляет 49,8 млн рублей, финансирование выделят из местного бюджета.
Как следует из данных портала госзакупок, здание на улице 40 лет Октября, 7а требует комплексного обновления. Победителю аукциона предстоит не только провести строительно-монтажные работы, но и обследовать инженерные системы, разработать документацию и пройти негосударственную экспертизу. Подрядчик должен заменить системы электро-, водоснабжения, отопления, вентиляции, а также сигнализации и пожаротушения.
Завершить разработку документации необходимо к 1 июня, а сами ремонтные работы — к 30 ноября 2026 года. Прием заявок на участие в торгах продлится до 8 апреля, итоги подведут 13 апреля.